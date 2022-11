F1 su TV8 | GP San Paolo 2022 | orari | programma in chiaro | diretta e differita Sprint Race

Leggi su oasport

(Di sabato 12 novembre 2022) Giornata particolare per quanto riguarda la Formula Uno. L’autodromo di Interlagos sarà teatro della terzadella stagione, la sesta della storia. Dunque quest’oggi assisteremo a una mini-gara da correre sulla distanza dei 100 km, che all’autodromo Carlos Pace equivalgono a 24 giri. Domani, invece, il Gran Premio canonico andrà in scena sugli abituali 305 km, pari a 71 tornate. La griglia della prova odierna è stata stabilita dalle qualifiche disputatesi venerdì, mentre l’ordine d’arrivo dellacoinciderà con quello di partenza del GP domenicale. Non va inoltre dimenticato come già oggi saranno assegnati punti valevoli per il Mondiale. Il vincitore ne otterrà 8, il secondo classificato 7, il terzo 6 e così via fino all’ottavo, che ne racimolerà 1. Non è previsto alcun bonus per il giro veloce della. Nell’attesa che ...