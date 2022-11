Tottenham | Conte | «Voglio sentire di meritarmi un nuovo contratto»

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra Antonioe la dirigenza del, ma all’ordine del giorno non ci sarà ancora il futuro del tecnico salentino quanto la strategia da seguire per migliorare gli Spurs. In scadenza dia fine anno, nelle ultime settimane il tecnico italiano ha minacciato a più riprese L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

... ma secondo Football Insider in Inghilterra Antoniosta spingendo con ilper regalarsi l'olandese già a gennaio. Servirà risarcire l'Inter con un indennizzo economico, ma l'affare non ...: 'Il rinnovo va meritato' Antonio©LaPresseImpossibile non parlare del futuro dello stesso tecnico. L'italiano, nell'ultimo periodo, è stato accostato con insistenza alla ...(ANSA) - LONDRA, 11 NOV - Nelle prossime settimane ci sarà un incontro tra Antonio Conte e la dirigenza del Tottenham, ma all'ordine del giorno non ci sarà il futuro del tecnico salentino quanto la ...Il cambio di agente passato dall'agenzia di Raiola a quella di Pastorello potrebbe aiutare le trattative per il rinnovo con l'Inter, ma secondo Football Insider in Inghilterra Antonio Conte sta ...