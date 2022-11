The Crown 5 è la rivincita di Re Carlo III

(Di venerdì 11 novembre 2022) The5 - Dominic West Sembra quasi che gli autori lo sapessero, che avessero previsto tutto, soprattutto i tempi: la quinta stagione di Therappresenta l’incoronazione mediatica di ReIII, in attesa di quella concreta, che avverrà il prossimo 6 maggio. La serie Netflix, sempre feroce nei confronti della Famiglia Reale e da sempre criticata dai suoi membri, stavolta ha reso un grande servigio alla Corona, riabilitando l’immagine del nuovo sovrano e facendolo splendere per forza, caparbietà, modernità, spirito di adattamento e raccontando l’uomo che c’è dietro. Già la scelta dell’interprete è stata indicativa: a prestare il volto anell’età della maturità è Dominic West, attore affascinante, prestante, che tiene la scena e che fa del suo personaggio la stella che nella vita reale non ha mai ...

La quinta stagione diè disponibile da mercoledì scorso su Netflix e ha visto concretizzarsi il cambio di cast che normalmente avviene ogni due stagioni nello show di Peter Morgan. Stavolta a ricoprire il ruolo ...La quinta stagione diconferma come la serie Netflix sia tra i migliori prodotti fruibili sulle piattaforme streaming, in grado di sedurre visivamente, di emozionare e di convincere. Ciò non toglie sia ...Patrick Jephson, per otto anni accanto alla principessa del Galles, smentisce le critiche sulla scarsa attinenza alla realtà della serie ...La quinta stagione di The Crown è disponibile da mercoledì scorso su Netflix e ha visto concretizzarsi il cambio di cast che normalmente avviene ogni due stagioni nello show di Peter Morgan. Stavolta ...