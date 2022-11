Pole Magnussen per la sprint in Brasile | male le Ferrari

Colpo di scena a Interlagos: Kevine la Haas hanno conquistato una clamorosaposition nel Gran Premio di San Paolo , penultima prova del Mondiale di Formula 1. La sessione di qualifiche " anticipata al venerdì per via ...Primo tempo in qualifica per il pilota Haas che festeggia la sua prima volta al comando: nella mini gara che decide la griglia di partenza di domenica partirà davanti a tutti. Secondo Verstappen, poi ...L'incredibile è accaduto. Finalmente verrebbe da dire. Molto raramente nella storia della F1 i piccoli team hanno vinto un Gran Premio o conquistato una pole. Ebbene, nella qualifica ...Non sono certamente mancate le emozioni nelle Qualifiche del Gran Premio di San Paolo, penultima prova del Mondiale 2022 ed anticipate al venerdì causa Sprint ...