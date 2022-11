Noemi Bocchi maltrattata dal marito | ' Minacce e mani al collo'

Se, da una parte, Francesco Totti è impegnato nella separazione da Ilary Blasi e nella causa che ha come oggetto Rolex e borse , dall'altra la sua nuova compagna,, è alle prese con un processo penale che vede coinvolto l'ormai ex marito, Mauro Caucci, per maltrattamenti in famiglia. Come riporta il Corriere della Sera,ha depositato ...Francesco Totti e: un attico lussuoso per viverci con la loro famiglia allargata - guarda I MALTRATTAMENTI - La notte del 1° maggio, Caucci la chiama con insistenza al telefono e, una ...Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, ha vissuto una situazione molto complicata con il suo ex marito, Mauro Caucci, che è finito in causa contro la ex moglie, accusato di minacce e ...La nuova compagna di Francesco Totti ha denunciato l'ormai ex marito Mario Caucci. È in corso un processo penale per maltrattamenti in famiglia ...