Noemi Bocchi | la storia del suo divorzio turbolento | ecco cos’è successo

Corriere Roma

Nuovi dettagli molto inquietanti sono emersi nelle scorse ore rispetto alla separazione fra Mauro Caucci e, l'attuale fidanzata di Francesco Totti . A riportarli è il Corriere della Sera, che in un articolo pubblicato quest'oggi ha svelato i retroscena del processo nel quale i due ex marito e ...Le ricostruzioni sulla poca sintonia con la nuova compagnache la legale giudicava invadente, ingombrante e troppo poco discreta in questa fase di discussione su divisione di case e ... Noemi Bocchi maltrattata dal marito Mauro Caucci: «Mani al collo e minacce mentre i bimbi dormivano» Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale per il tanto atteso faccia a faccia sulla questione borse vs Rolex. L’ex calciatore e la conduttrice tv si ritroveranno insieme, dopo l’annuncio della separa ...L'attuale fidanzata di Francesco Totti ha denunciato Mauro Caucci per maltrattamenti: nelle scorse ore sono emersi dettagli inquietanti sul caso ...