Napoli | in giro tra la folla in piazza Garibaldi con una pistola in tasca | preso 21enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Si aggira con fare sospetto tra la, a, i carabinieri decidono di fare un controllo e lo trovano in possesso di una: è successo intorno alle 7,30 in unapiena di turisti e pendolari. La gazzella della Radiomobile procede a passo d’uomo e nota il ragazzo; ha circa venti anni e si aggira tra le tante persone che passeggiano o corrono per i mille impegni quotidiani. Il giovane viene perquisito e non oppone alcuna resistenza: nelle sue tasche c’è unacalibro 7,65 con matricola abrasa e colpo nel caricatore. Si tratta di Benedetto D’Amanzo,di Miano già noto alle forze dell’ordine. E stato arrestato e adesso è in attesa di giudizio. Non sono ancora chiare le ragioni ...