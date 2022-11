Migranti | ora basta prese per i fondelli

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 11 novembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/11/As-Np-1-6.mp4 Brutta storia questa dei “francesi che s’incazzano”, per dirla alla Paolo Conte. Brutta, ma non bruttissima. I francesi mostrano i muscoli. Già, loro che al valico di Ventimiglia hanno fatto carne da cannoni dei diritti degli immigrati che volevano entrare in Francia. Loro i cui gendarmi una volta sconfinarono per operare armati in territorio italiano contro immigrati giudicati poco simpatici. Ecco, quei francesi lì fanno la voce grossa perché l’Italia ha tenuto al largo una nave di una ong francese e quindi, alla fine, se la devono prendere loro. Continua ascoltando il podcast di Alessandro Sallusti del 10 novembre 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.