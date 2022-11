Meteo | nel week end cambia tutto | vortice di freddo | piogge intense e neve Addio novembrata?

Si tratta di una manifestazione fissacalendario di eventi cittadini, che si ripete ogni ... soprattutto in caso di condizioniavverse e temperature particolarmente rigide, di migliorare ...... per il di rifacimento della pavimentazione stradale e dei marciapiedi di via Gaetano Recchi,... Durante i lavori, della durata presunta di 7 giorni (salvo imprevisti o avverse condizioni), il ...Previsioni meteo Ferrara, venerdì, 11 novembre: Nubi basse e banchi di nebbia in diradamento e sollevamento sino a cieli parzialmente nuvolosi, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la ...«La Ferretti Automotive nei miei confronti aveva già fatto un enorme passo avanti assumendomi a tempo determinato nel mezzo della pandemia, durante il primo lockdown. Nessuno mai pensava di essere ...