Malore fatale in casa a 30 anni | Mara si era sposata sabato scorso

(Di venerdì 11 novembre 2022) Si erain Comune a Vallefoglia nelle Marche, è morta martedì dopo unall’ospedale San Salvatore di Pesaro. Una tragedia immane quella che ha colpitoAngelini, segretaria alla Fisiolab di Cattolica, morta ad appena 30. Comunità sotto choc, amici e parenti increduli, devastata la famiglia a partire dal marito Alessandro Baldelli, presidente del corpo bandistico “G. Santi” di Colbordolo.inLa giovane donna era stata ricoverata in ospedale 24 ore prima dopo essersi sentita male in. La ragazza, da quanto appreso, ha perso conoscenza forse a causa di un aneurisma. A nulla è valso il pronto intervento del 118 e il successivo ricovero in ospedale. Oggi il funerale alle 10.30 nella Chiesa Santa Maria Assunta di ...

