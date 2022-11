L’intervista di Vera Gemma a “Belve” spopola in rete | le confessioni shock

Leggi su fattidigossip

(Di venerdì 11 novembre 2022) Dopo ladi Alessandra Celentano ed Eva Grimaldi, un’altra grande protagonista di “”, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella serata di mercoledì 9 novembre, è stata, la cui intervista stando in. L’attrice e showgirl, figlia dell’attore Giuliano e della prima moglie di quest’ultimo, Natalia Roberti, ha ripercorso la sua turbolenta esistenza, tra dettagli intimi e particolari, che inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo come spogliarellista in un locale di Los Angeles, a proposito della figura ingombrante del padre dichiara: “Già a sei anni soffrivo di essere nell’ombra di mio padre, avevo il disperato bisogno di essere qualcuno. Ero brava a ...