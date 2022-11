Gli arbitri di domenica | a Massa Juventus - Lazio A Chiffi Atalanta - Inter

Fantacalcio ®

Sarà Davide Massa ad arbitrare il big match della 15ª giornata tra Juventus e Lazio, in programma domenica alle 20.45, ultimo incontro prima della sosta per il Mondiale. A Daniele Chiffi il derby ...In lui hanno visto qualcosa: brevilineo, scattoso, passi brevi e grande tecnica,hanno ... Le tortuose specifiche del regolamento sono interessante per i forum dio i gruppi in cui si ... Serie A: designati gli arbitri per la 15ª giornata di campionato Sarà Davide Massa ad arbitrare il big match della 15ª giornata tra Juventus e Lazio, in programma domenica alle 20.45, ultimo incontro prima della sosta per il Mondiale. A Daniele Chiffi il derby ...Lo Special non fa collezione soltanto di trofei ma anche di litigi. Arbitri, allenatori avversari o propri calciatori, poco cambia. «Mourinho è senza dubbio un vincente, ma per ...