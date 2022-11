Fuorionda di Crosetto in onda su Striscia la notizia | “Conte un deficiente” Poi le scuse del ministro | “Poco elegante Ma uso scorretto”

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il, l’insulto, poi le. E le accuse contro chi ha utilizzato quelle parole rubate. Il protagonista? Guido. Ildella Difesa è stato protagonista di un servizio andato innell’edizione di ieri dila, con il componente del governo Meloni che, dopo un suo intervento televisivo sulle reti Mediaset, aveva chiesto di puntualizzare un passaggio sulla guerra in Ucraina perché – a suo dire – ha a che fare con “un”, insulto riferito al presidente del M5s Giuseppe. A stretto giro, Guidoha diramato una nota stampa per spiegare ciò che è successo: “Chiedo scusa aper un...

Ilaveva da poco espresso un concetto di ampio riferimento: " Penso che noi arriveremo tra centinaia di anni alla pace con piccoli percorsi che ogni volta tolgono qualcosa alla ...Ildel ministrosu Giuseppe Conte: 'Ho a che fare con un deficiente' Guido, ministro della Difesa, è stato messo in imbarazzo dopo la diffusione di una clip di un ...Striscia la Notizia pubblica un fuorionda sul ministro contro Conte: "Ho a che fare con un deficiente". Ma lui spiega: "Decontestualizzato, non gli ho mai mancato di rispetto" ...'Chiedo scusa a Conte per un fuorionda poco elegante ma usato in modo del tutto falso, scorretto e decontestualizzato.” Così Il ministro della ...