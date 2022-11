Formazioni ufficiali Empoli Cremonese | le scelte dei due allenatori

(Di venerdì 11 novembre 2022), ledi Zanetti e Alvini per il match di Serie A in programma alle 20.45 Alle 20.45 scenderanno in campo. Di seguito ledi Zanetti e Alvini.(4-3-3): Vicario, Ebuehi, Ismajli, Walukievicz, Parisi, Akpa, Grassi, Bandinelli, Bajrami, Lammers, Satriano. Allenatore: Zanetti.(3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Hendry, Lochoshvili; Sernicola, Meite, Buonaiuto, Valeri,Pickel, Ascacibar, Okereke. Allenatore: Alvini. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Empoli e Cremonese sono pronte ad affrontarsi in occasione della 15a giornata di Serie A: ecco le formazioni ufficiali scelte da Alvini e Zanetti per il match.