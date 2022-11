Chi è Penny Knatchbull | la presunta amante del principe Filippo in The Crown

(Di venerdì 11 novembre 2022) L’amicizia tra la contessae ilè durata più di 40 anni. I due si sono incontrati nel lontano 1975 a una partita di polo.era una ragazza di 20 anni,ne aveva ben 32 in più, ma si trovarono subito simpatici e la comune passione per lo sport e i cavalli annullò la differenza d’età. Le frequentazioni comuni fecero il resto. La giovanissima, infatti, all’epoca era fidanzata con il figlioccio del duca d’Edimburgo, Norton, che era a sua volta nipote di Louis Mountbatten, zio dello stesso. I due ragazzi avevano in programma di sposarsi dopo la laurea di lei alla London School of Economics, e così fecero nel 1979, due mesi dopo l’attentato dell’Ira contro il nonno di ...

Da prediligere nel daily look rispetto ai toni neutri, pervuole distinguersi - ed evitare ... a prua, un pullover di cashmere ; a poppa, un paio di mocassiniloafer . Vela centrale del daily ...Da spettatori veniamo messi a conoscenza dell'interesse di Filippo perRomsey, la moglie del ... fondato sul potere delle apparenze e deciso a distruggerenon sia in grado di reprimere ...## L'altra donna del principe. Nella stagione 5 di The Crown incontriamo Penny Knatchbull, per 30 anni amica intima di Filippo. Così intima da far nascere qualche sospetto Tra le regali vicissitudini ...Nella quinta stagione di The Crown viene raccontata la storia di Leonora Knatchbull, figlia di Norton e Penny Knatchbull, scomparsa a soli 5 anni ...