Movieplayer

Paramount Pictures ha annunciato la data di uscita dei suoi due film animati tratti dalle serieLast Airbender e SpongeBob SquarePants : il 10 ottobre e il 23 maggio 2025. Entrambi i progetti sono nati dalla collaborazione con Nickelodeon Animation e verranno distribuiti nei cinema. ...Franglen ha spiegato che la colonna sonora omaggerà l'operato di Horner: LEGGI " James Cameron parla diHigh Ground, il sequel mai realizzato che diventerà graphic novel LEGGI " ... Avatar: The Last Airbender e SpongeBob SquarePants: svelata la data di uscita dei due film animati But after "Wakanda Forever," it's back to a drought. The movie will have little competition until "Avatar: The Way of Water" opens in late December.One of the many unbelievable lengths that James Cameron went to when making Avatar: The Way of Water, was giving his cast underwater jetpacks ...