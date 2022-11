Ascoli - Frosinone | le probabili formazioni e dove vederla

tutte le notizie didove - vederla Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 La 13a giornata di Serie B si apre con la partita. Sabato diversi match interessanti come Bari - Sudtirol e Cagliari - Pisa, mentre il Palermo gioca in casa del Cosenza. Chiude il posticipo Genoa - Como. IL PROGRAMMA Venerdì 11 ...A livello sportivo, la tredicesima giornata del campionato di Serie B offre al Frosinone la possibilità di allungare in classifica, con i ciociari impegnati ad Ascoli. Ma anche a Genoa e Reggina la po ...Come detto, sia Ascoli che Frosinone stanno vivendo un bel momento, almeno sotto l'aspetto dei risultati. I marchigiani sono reduci da tre vittorie (Bari, Cagliari e Venezia) e un pareggio (Brescia) n ...