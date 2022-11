Alba e Shadow Tactics gratis per PC fino al 17 novembre

(Di venerdì 11 novembre 2022)sono i giochiche puoi scaricare da Epic Games Storeal 10alle ore 17 quando saranno disponibili altri due giochi totalmente gratuiti e già sappiamo quali sono: Dark Deity e Evil Dead: The Game. Ancora due giochiper PC Windows, un gioco d’azione e un indie rompicapo che passano da circa 39€ a zero per una sola settimana. Giochi per PCdalla A alla Zsu Epic Games Storesono i regali di Epc Games per questa settimana, il primo dei due giochi,– A Wildlife Adventure, ti vede protadonista nei panni di ...

... The Unliving (nuovo lancio su Steam) A LIttle to the Left (nuovo lancio su Steam): A Wildlife Adventure (Gratis su Epic Games dal 10 al 17 novembre)Tactics: Blades of the Shogun (Gratis ...Potete riscattare: A Wildlife Adventure a questo indirizzo . Il secondo dei due giochi gratis offerti da oggi dall'Epic Games Store è il meravigliosoTactics Blades of the Shogun ; uno ...Quali saranno giochi gratis di Epic games Store disponibili dal 17 novembre Ecco i due interessanti titoli proposti dalla piattaforma.Epic Games ha abituato i suoi utenti molto bene negli ultimi anni. Il famoso store digitale, infatti, propone spesso in regalo titoli di alto livello.Epic ...