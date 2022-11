A che ora inizia la F1 oggi | orari FP1 e qualifiche | programma | tv | guida TV8 e Sky

(Di venerdì 11 novembre 2022) Sisubito con le marce alte per quanto riguarda il fine settimana del Gran Premio di San Paolo, ventunesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato di Interlagos, infatti,toccherà alla prima sessione di prove libere, quindi ci si tufferà subito nelle, che andranno a comporre la griglia di partenza della Sprint Race di domani. Il format del weekend brasiliano, infatti, è il terzo con la gara di 100 chilometri al sabato e, anche per questo motivo, ci regalerà grande spettacolo e colpi di scena. Il venerdì sul circuito intitolato a José Carlos Pace scatterà alle ore 16.30 italiane (le ore 12.30 locali) con i primi sessanta minuti di lavoro. Quindi, come detto, toccherà immediatamente alledelle ore 20.00. Chi centrerà la pole position sulla pista ...

