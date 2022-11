(Di giovedì 10 novembre 2022) Abi e, in una lettera congiunta alsul, chiedono "una misura tempestiva e di carattere straordinario" per "scongiurare al più presto una pesantediper le ...

Agenzia ANSA

e Ance, in una lettera congiunta al governo sul, chiedono "una misura tempestiva e di carattere straordinario" per "scongiurare al più presto una pesante crisi di liquidità per le ...... Federica Brancaccio, ha commentato la sospensione dell'acquisto dei crediti deldecisa ... L'Ance quindi chiede nell'immediato 'un input del governo' e la convocazione di un tavolo con l'... Superbonus:Abi-Ance a governo, intervenire o crisi liquidità - Ultima Ora Abi e Ance, in una lettera congiunta al governo sul Superbonus, chiedono "una misura tempestiva e di carattere straordinario" per "scongiurare al più presto una pesante crisi di liquidità per le impre ...Nuovi scenari si ipotizzano sulla sorte del Superbonus, che probabilmente subirà un restyling con il nuovo Governo Meloni. Il Ministro dell'Economia e ...