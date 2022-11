Suicida dopo il servizio televisivo | Pier Silvio Berlusconi | «Non deve più succedere»

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un caso come quello dei suicidi del 64enne Roberto Zaccaria e del 24enne Daniele, coinvolti nella vicenda raccontata dalle Iene su Italia 1 e finita nel mirino della procura di Forlì...

Poco tempo, però, la donna viene trovata morta, proprio alla fermata della corriera, apparentemente. Alcuni particolari, tuttavia, convincono Bignami che si tratti di omicidio e questo ...A intervenire,la valanga di critiche al programma ' Le Iene ' per il suo servizio sull'uomo che si spacciava per 'Irene', è stato l'ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi . Danieleper ...Un caso come quello dei suicidi del 64enne Roberto Zaccaria e del 24enne Daniele, coinvolti nella vicenda raccontata dalle Iene su Italia 1 e finita nel mirino della procura di ...L’amministratore delegato di Mediaset ha commentato la vicenda del servizio di Matteo Viviani dopo il quale il 64enne Roberto Zaccaria si è ...