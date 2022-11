Roma | partono ‘alla grande’ i controlli con gli autovelox | 1087 multe in due giorni

(Di giovedì 10 novembre 2022) Solo ieri il sindaco diRoberto Gualtieri ha annunciato un sensibile aumento deisu strada, con un maggiore impiego di vigili urbani. Era stato detto che ci sarebbero stati piùsulle arterie più pericolose e un rafforzamento dei dispostivi di pattugliamento sia in divisa che in borghese nelle aree più calde della Movida. E così è stato, da subito. 21 mila auto controllate, più di milleNegli ultimi due, le pattuglie dei caschi bianchi hanno effettuato oltre 21.000 accertamenti. Si tratta di verifiche effettuate nel piano deipredisposto dal Comando Generale della Polizia Locale diCapitale, volto ad incrementare le verifiche sul rispetto dei limiti di velocità sulle principali strade della Capitale. Tali ...

