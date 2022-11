Qatar 2022 | Germania | Goetze e Sané convocati per i mondiali | Gosens resta a casa

(Di giovedì 10 novembre 2022) Berlino, 10 nov. - (Adnkronos) - La Federcalcio tedesca ha annunciato i nomi dei 26 giocatori che parteciperanno al mondiale di. Assenti gli infortunati Marco Reus e Timo Werner, ci sono invece Leroye Mario, che dopo avere regalato con un gol nei supplementari all'Argentina l'ultimo titolo iridato alla(2014), torna aidopo l'esclusione in Russia nel 2018. Fuori l'interista Robine così come Mats Hummels. Sette calciatori sono del Bayern Monaco, il club più rappresentato. Questa la lista completa deidal ct Hans-Dieter Flick. Portieri: Neuer (Bayern Monaco), Ter Stegen (Barcellona), Trapp (Eintracht F.). Difensori: Bella-Kotchap (Southampton), Ginter (Friburgo), Günter (Friburgo), Kehrer (West ...

