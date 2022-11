Mondiali Qatar 2022 | Fifa vieta a Danimarca di indossare maglie a favore diritti umani

(Di giovedì 10 novembre 2022) Lahato alladi allenarsi indossandotte adeidurante la propria permanenza inper i. Lo ha comunicato la federcalcio danese, che aveva avanzato la richiesta per poter utilizzare lecon su scritto “per tutti. Il direttore generale della federcalcio danese ha reso noto quanto accaduto all’agenzia Ritzau: “Abbiamo inviato una richiesta alla, ma la risposta è negativa. Ce ne rammarichiamo, ma dobbiamo tenerne conto”. La decisione della, che ha più volte chiesto di pensare al calcio ed evitare messaggi politici, sarà rispettata per non ...

Corriere dello Sport

Mondiali Qatar, lo scandalo che scuote il torneo: le accuse sono gravissime La Fifa ha vietato alla Danimarca di allenarsi indossando magliette a favore dei diritti umani durante la propria permanenza in Qatar per i Mondiali 2022. Lo ha comunicato la federcalcio danese, che a ...