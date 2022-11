Metti un giorno in Messico a vedere la lucha libre

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Mettere piede all’Arena Coliseo di Città delè come entrare nella tana del Bianconiglio. Si attraversa una porticina e – come Alice nel Paese delle Meraviglie – si viene catapultati in un’altra dimensione popolata da personaggi dai nomi bizzarri (Volcano, Rey Cometa, Magia Blanca, Dulce Gardenia…) che indossano maschere colorate, costumi sgargianti e mantelli luccicanti. Tutt’intorno l’eccesso è la regola, fatta di urla, gesti e riti sbilenchi e fuori scala. Un microcosmo che somiglia al mondo che si lascia fuori eppure sembra non farne davvero parte. Come spesso accade per certi luoghi che entrano nel romanzo popolare di una nazione e finiscono per definirla, l’Arena – che da fuori sembra un piccolo cinema d’altri tempi con la scritta bianca “Coliseo” su uno sfondo rosso circo – aveva già un’aura mitica ancor prima che dentro ci accadesse qualcosa. Fu ...