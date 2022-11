Le Iene e il suicidio di Zaccaria | Pier Silvio Berlusconi stronca il programma | «Questo è un capitolo che non deve più succedere»

(Di giovedì 10 novembre 2022) LeSu Le, reo di aver esposto alla gogna mediatica un uomo che giorni fa, forse per la vergogna, si è poi tolto la vita, interv, che boccia senza appello l’operato deldi Italia 1. “Nel fare cronaca capita di andare oltre ciò che è editorialmente giusto, che non è un dato oggettivo ma legato alle sensibilità personali.è unche nonpiù. Penso che dobbiamo alzare il livello di attenzione, una sensibilità ulteriore (…) Leè fatto da fior fior di protagonisti. Faccio l’editore, quella cosa lì non mi è piaciuta. Bisogna tener alto il livello di attenzione” ha dichiarato il numero 1 di Mediaset durante ...

