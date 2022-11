Juve ancora nei guai | conti paralleli per pagare i baby calciatori

(Di giovedì 10 novembre 2022) A poche ore dal match di Serie A tra Hellas Verona entus, valido per il posticipo della quattordicesima giornata di campionato, un nuovo caso agita le acque in casa bianconera. Stando a quanto reso noto dall’edizione odierna de “La Repubblica”, emergerebbero presunte irregolarità circa il casoper. In particolare spunterebbero incongruenze sui compensi ai procuratori, proibiti per legge quando il giocatore è minorenne. “Lantus e i suoi esponenti ritengono di aver sempre operato nel rispetto delle leggi, norme e principi tecnico contabili in materia”, respinge così il club le accuse.ntus Agnelli (Getty Images)ntus, caso “...

Prestazioni chenon hanno convinto del tutto , ma la società non ha alcuna intenzione di interrompere questo percorso: la volontà, infatti, è di andare avanti insieme, dando via via sempre ...Ad attenderlo c'è laStabia : a Castellammare un Canotto tanto maturato quanto devastante ... Dei ciociari è protagonista e uomo in copertina ma l'estate 2022 cambia la sua carrierauna ...Federico Gatti non lascerà la Juventus nella sessione invernale di calciomercato: stando a quanto riportato dai colleghi di "Calciomercato.com", il club bianconero avrebbe ...Intervistato da "La Gazzetta dello Sport", Luca Toni, ex centravanti, tra le altre, di Verona e Juventus, si sofferma sul match che vedrà opposti scaligeri e bianconeri questa ...