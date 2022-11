Il Lecce sorprende una Dea rivoluzionata e spaesata

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 10 novembre 2022) C’è parecchia rabbia tra i supporters bergamaschi, è lo stato d’animo più diffuso a seguito di-Atalanta tra i tifosi nerazzurri. Una sconfitta non solo meritata ma addirittura praticamente voluta, condita da una prestazione per lunghi tratti inconsistente. Gasperini stravolge completamente la squadra: se con il Napoli aveva riproposto la stessa identica formazione vittoriosa a Empoli una settimana prima, nome per nome, al via del Mare ne cambia addirittura nove su undici tra cui tutto il pacchetto difensivo e gli esterni. In realtà non era proprio una sorpresa in quanto chi aveva ascoltato con attenzione la conferenza stampa del giorno antecedente al match aveva già potuto capire come per Gasp fosse il momento di chi aveva disputato minor minutaggio per dare anche una visuale più chiara alla società. A questo proposito, a parte Ederson e Pasalic il resto dei ...