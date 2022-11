“Il condominio Tutte le regole civilistiche | fiscali e sulla sicurezza”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sabato 12 novembre sarà in edicola per un mese il nuovo volume del Sole 24 Ore di Alessandro Ciatti Caimi, Silvio Rivetti e Mario Maccagno Che cosa si intende per? Quali sono leda rispettare in un? Che tipo di società è un? Quanti tipi diesistono? Unè, di sicuro, un edificio. Apparentemente, un soggetto giuridico. Magari, pure un’entità fiscale. Il concetto diappartiene a quelle definizioni di cui tutti colgono la cornice ma non l’essenza e il suo funzionamento pratico resta in larga parte sconosciuto ai più. La saggezza popolare insegna che “Anche la regina ebbe bisogno della vicina” e probabilmente sarà così anche per l’oltre 80% di italiani che risiedono in un, ...