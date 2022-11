Goretzka contro Salman che aveva definito l’omosessualità una “malattia mentale”

(Di giovedì 10 novembre 2022) Leonrisponde all’ambasciatore dei mondiali in Qatar, l’ex calciatoree alle sue dichiarazioni omofobe.l’omossessualità una “” e non contentorincarato la dose: “Durante i mondiali di calcio arriveranno molte cose nel nostro Paese. Parliamo dei gay. La cosa più importante è la seguente: accetteremo tutti coloro che verranno nel nostro Paese. Ma loro dovranno accettare le nostre regole”. Il calciatore del Bayern Monaco ha affermato: «È una cosa tremenda, bisogna dirlo. È un’immagine che sembra arrivare da un altro millennio. Non è quello che vogliamo rappresentare, noi dobbiamo dare l’esempio. È assolutamente inaccettabile fare un’affermazione del genere» Anche Hasan Salihamidzic, ds del ...

I convocati della Germania per il Mondiale: ci sono il 2004 Moukoko e Götze, fuori Hummels, Gosens e Reus