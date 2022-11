Francesco Chiofalo spara a zero su Antonella Fiordelisi e il padre

Parla l'exGf Vip, Guenda Goria critica Nikita Pelizon: 'Incoerenza pazzesca: un giorno è fidanzata, l'altro no' Gf Vip, Oriana Marzoli in bikini scalda la Casa. E le donne si ...Parla l'exGf Vip, Guenda Goria critica Nikita Pelizon: 'Incoerenza pazzesca: un giorno è fidanzata, l'altro no' Gf Vip, Luca Onestini consiglia Soleil a Edoardo: 'Buttati, è stata ...Antonella Fiordelisi sta davvero mentendo sulla sua storia con Gianluca Le rivelazioni di un altro ex che racconta dettagli su questa storia ...L’ingresso nella casa del GF Vip di alcuni nuovi concorrenti, tra cui Luca Onestini, ha evidentemente alterato gli equilibri fino ad ora costruiti dagli ...