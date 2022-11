Carnesecchi | tornato in tempi record per salvare la Cremonese

La Gazzetta dello Sport

CONTESO In estate,è stato a un passo dalla Lazio: ma proprio nei giorni più caldi delle trattative (i bergamaschi chiedevano circa 20 milioni) si è infortunato seriamente durante una ...... con l'ausilio di un potente binocolo da Marina settato su - 8 diottrie, un Vesuvio fumante...pareggio a reti inviolate ed applaudendo a piene mani l'estremo difensore grigiorosso... Carnesecchi: il portiere dei miracoli, tornato in tempi record per salvare la Cremonese Il giovane portiere della Cremonese Marco Carnesecchi è tornato a presidiare la porta dopo l'infortunio. Le sue prestazioni fanno intravedere del potenziale.Un infortunio alla spalla in estate ha fatto saltare il suo trasferimento alla Lazio. Ora il giovane portiere vuole riprendersi Cremona ...