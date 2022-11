(Di giovedì 10 novembre 2022) Ladi, film dove il protagonista è minacciato da unaa pronta ad esplodere se non adempirà alle richieste del villain. In un parco cittadino l'esplosione di un ordigno causa la morte di una persona, i cui resti sono ormai irriconoscibili. La coppia di artificieri formata dall'esperto Wallace Reed e dal più giovane collega Eddie Steeples è convinta che dietro vi sia la mano di un ex veterano di guerra, ma le indagini brancolano ancora nel buio. Il principale protagonista diè Orlando Friar, dipendente presso un'agenzia tecnologica - nella quale lavora come consulente telefonico - con un passato da hacker. L'uomo sta attraversando una difficile situazione coniugale, con la moglie prossima a chiedere il divorzio se lui non …

Movieplayer

Il principale protagonista diè Orlando Friar, dipendente presso un'agenzia tecnologica - nella quale lavora come consulente telefonico - con un passato da hacker. L'uomo sta attraversando ..., un action - cyber - thriller che non riesce ad avere l'aura da guilty pleasure, bloccato com'è nella regia e nella produzione. Un mappazzone di barberiana memoria che mette assieme ... Bomb Squad, la recensione: Mel Gibson in un mediocre b-movie su Prime Video La recensione di Bomb Squad, film dove il protagonista è minacciato da una bomba pronta ad esplodere se non adempirà alle richieste del villain.The Met Police bomb squad descended on a Seven Sisters housing estate after Haringey Council staff found what looked like a military explosive.