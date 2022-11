Anche il Mondiale dice Napoli | fra le big è quella che perderà meno giocatori e meno importanti – I numeri squadra per squadra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) Più della classifica, così netta e pure così provvisoria, delle indicazioni del campo o della cabala, quest’anno il vero spartiacque del campionato sarà Qatar 2022. Che porterà via i, li consumerà nel fisico e nello spirito e chissà in quali condizioni li restituirà alla Serie A. Ma come se ce ne fosse bisogno,ilper lo scudetto sembra dire. Mancano ormai pochi giorni alla sosta per questo folled’inverno che taglierà in due la stagione. Ancora una giornata, poi i campioni di tutte le squadre partiranno per il Qatar (e a dire il vero molti sembrano essere lì con la testa già da settimane …). In attesa delle convocazioni ufficiali da parte di tutte le nazionali, una statistica è già chiara: fra le big, ladi Luciano ...