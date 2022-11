Alessandra Amoroso | il divertente siparietto ad Amici 22

Una hit di, modificata, è diventata virale su Tik Tok dando origine a meme e prese in giro ai danni della cantante. Camera 209 dista diventando virale. Non solo per il ...La cantante salentina, ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi è finita al centro di un nuovo trend su TikTok che il suo fanclub ha definito un atto di cyberbullismo nei suoi ...Non si ferma l'odio nei confronti di Alessandra Amoroso, da mesi vittima di bullismo sui social, soprattutto su TikTok, dove è stato utilizzato anche un hashtag per raccogliere tutti i video contro la ...Gli spoiler della nona puntata di Amici 22 in onda il 13 novembre: Belen entra a sorpresa per Wax, Aaron vince la gara inediti ...