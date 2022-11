Torna la destra e con lei ‘l’invasione’ dei migranti Ma nessuno prova a dire la verità

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Puntuale come il sole di questa estate interminabile, con laal governo giungono nelle nostre case le immagini deiche invadono, insozzano, irrompono nella nostra cara Italietta, tranquilla e operosa. E sembra quasi che lo facciano apposta! Perché questi profughi sfaccendati e piuttosto misteriosi (sono troppi maschi e in buona salute, e tutti neri!) si fanno notare non appena Salvini giunge al Ministero. Come mai? E prima dove stavano? E’ la forza della regia di chi – stando al potere – trova il modo di illustrare la realtà con la propaganda, confezionando l’emergenza di turno. Non poteva essere il rave, perché l’adunata interrotta dai manganelli del ministro della polizia non è sfociata in violenza (sicuri chefacesse il tifo per una grande scazzottata?); l’urgenza democratica ha dunque virato verso i ...