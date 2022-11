Tomaso Trussardi | “Giovanni Angiolini si è insinuato in una storia in crisi con una donna sposata e madre di due bimbe piccole”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Un uomo che si insinua in una relazione in, con unadi due bambine, non posso considerarlo una persona perbene”. È lapidarionel commentare il flirt estivo tra la sua ex compagna Michelle Hunziker e, medico ed ex volto del Grande Fratello. Lo ha fatto in un’intervista al Corriere della Sera in cui si toglie qualche sassolino dalla scarpa, sottolineando che “non c’è stata e non c’è alcuna nuovaaccanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con unadiversa da Michelle. Dopo unacosì importante non si può ...