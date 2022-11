Terremoto Marche | persone in strada ad Ancona Bottiglie e merce a terra in un supermercato dopo la scossa – i video

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una fortediè stata registrata alle 7.07 dall’Istituto nazionale di geofisica in provincia di Pesaro Urbino. La magnitudo provvisoria, secondo quanto riferisce l’Ingv, è 5,7 e l’epicentro è sulla costa marchigiana. In molte città dellelesono ine sono decine le segnalazioni ai vigili del fuoco di crepe e fessurazioni nelle pareti di abitazioni. Alcuni utenti hanno postato sui social deiche mostrano il momento dellacon i lampadari che ballano e i danni ai negozi e sulle strade. Le scosse sopra magnitudo 2 che si sono susseguirequella di magnitudo 5.7 sono state una ventina. Dalla lista dei terremoti dell’Ingv risulta che la più forte è stata di magnitudo 4, seguita da una di 3.8. L'articolo ...

Altre scosse di, la più forte delle quali di magnitudo 4, sono state registrate poi dall'Ingv sulla costa in provincia di Pesaro Urbino dopo quella delle 7.07 di magnitudo 5.7. Un'altra ...Forte scossa dial largo di Fano () alle 7.07 avvertita in tutto il Nord Est e nel Centro del Paese. Secondo le prime indicazioni la scala è 5.8. Il sisma è stato sentito anche in Toscana, in ...Sono almeno nove le scosse di terremoto avvertite questa mattina in particolare tra le Marche e la Romagna tra le 7.07 e le 7.35 con epicentro a largo della costa tra Pesaro, Fano e Ancona, registrate ...