Scoppia un caso alla Roma | Mourinho attacca in diretta un calciatore!

(Di mercoledì 9 novembre 2022)un, subito dopo la partita del turno infrasettimane in Serie A. I giallorossi non sono andati oltre l’1-1 contro il Sassuolo. La gara è stata equilibrata per oltre 70 minuti, poi il colpo di testa di Abraham ha sbloccato la sfida. I padroni di casa non si arrendono e Pinamonti trova il gol del definitivo 1-1. Si tratta di un altro passo falso per ladopo il ko nel derby contro la Lazio. Al termine della sfida, l’allenatoresi è presentato ai microfoni dei giornalisti e le dichiarazioni sono destinate a fare rumore. “Un giocatore ha avuto un atteggiamento non professionale e l’ho detto nello spogliatoio. Su un altro c’è da chiedersi: perché oggi è entrato con questo atteggiamento e le altre volte no?”. “Lo sforzo della squadra è stata tradita da un ...

Corriere di Siena

Italia In FdIilOsnato, che ruberebbe a Tremonti la commissione Finanze Giulia Merlo La vittoria di Osnato In Fratelli d'Italia la nomina dei presidenti di commissione ha segnato una ...Altri, invece, hanno sottolineato come, in questo, la colpa dovrebbe essere attribuita al Museo che, anziché far terminare nelle tempistiche previste la visita ai due volti noti, ha preferito ... Siena, scoppia il caso campo scuola. Vallortigara: "Non so dove allenarmi". Benini: "Pensi a fare l'atleta" Magari qualche segnale di malfunzionamento con qualche scintilla che scoppia in giro. E poi si manda un video in ... con toni che vanno dall’allarme per la casa in fiamme al rimprovero per aver voluto ...VENEZIA - Dopo la grana delle società romene, nella sanità del Veneto scoppia il caso dell'assicurazione francese. Nessun fallimento, questa volta, ma «il macroscopico ...