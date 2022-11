Scontro Pd-Conte sul Lazio | sempre più tensione tra opposizioni

(Di mercoledì 9 novembre 2022) E'più caos tra le, dopo lo strappo dei centristi in Lombardia - con la candidatura di Letizia Moratti - arriva lo schiaffo di Giuseppenel, con il leader M5s che presenta una sorta di ultimatum al Pd. Diktat che viene respinto con durezza dal Nazareno, ma che agita i democratici, perché nel partito sono in molti che spingono per riaprire un dialogo con i 5 stelle. Unache, tra l'altro, rischia di complicare anche l'elezione dei presidenti delle commissioni di garanzia, che spettano allema sulle quali - allo stato - non si vede ancora un accordo definito. Quel "no al termovalorizzatore" difa arrabbiare Letta, anche se il segretario Pd non è rimasto affatto sorpreso dalla mossa del leader M5s. ...

... in Italia cresce lopolitico. L'opposizione attacca 'l'inumanità' del governo e Matteo ... Il leader del M5s Giuseppe Conte replica che il governo 'scoprirà presto che il tema dei flussi ...E come dimostra l'uscita di Marco Miccoli, ex deputato ed esponente del Pd romano, la replica del Nazareno a Conte non è piaciuta a chi punta a riallacciare un dialogo con i 5 stelle: "Anziché far ...