Sanzioni Inail 2022 | nuovi aumenti e quando si applicano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Aumentano le. Le conseguenze dell’inflazione non risparmiano nemmeno le somme dovute all’a titolo di interessi per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e per la determinazione dellecivili.A renderlo noto è lo stesso Istituto con la Circolare del 28 ottobrenumero 41, con cui sono stati comunicati itassi in vigore dal 2 novembre scorso, a seguito delle decisioni di politica monetaria della Banca centrale europea, che ha fissato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema al 2%, al fine di assicurare un ritorno dell’inflazione verso livelli “ordinari”.L’aumento dei tassi da parte della BCE comporta quindi, a cascata, un incremento degli interessi dovuti ...