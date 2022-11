Progetti PNRR Decreto 11 agosto 2022 | n 222 | trasmissione del codice unico di progetto CUP e invio del progetto entro le ore 13 00 del 15 novembre 2022

la Repubblica

Sarà coordinata dal ministro per gli Affari Europei, la Coesione Territoriale e il, Raffaele ... Sul tavolocome la Statale Jonica in Calabria, l'Alta Velocità o la ferrovia Palermo - ...I lavori sono inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e sono finanziati con i fondi delnell'ambito deidi rigenerazione urbana. Nel progetto di fattibilità ... La premier critica il Pnrr di Draghi: “Ritardi su 30 progetti” Mentre il centrosinistra, e in particolare il Pd, procede nella sua confusa navigazione, Meloni riunisce la cabina di regia del Pnrr.Salgono da 1,5 a 5 miliardi le risorse messe a disposizione da Intesa Sanpaolo per le imprese interessate a investire nelle Zes. Ma non solo nelle otto Zone economiche speciali localizzate ...