NFL 2022 2023 | week 10 | programma | orari e diretta tv

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il calendario, il, glie le dirette tv relativi alla10 della stagione NFL. Consueto appuntamento per la notte tra giovedì e venerdì per aprire una nuova settimana di football e stelle e strisce, anche se il match tra Falcons e Panthers non promette esattamente delle scintille. Migliorano decisamente le cose domenica, quando alle 15:30 italiane andrà in scena il primo match di regular season NFL sul suolo tedesco. All’Allianz Arena di Monaco di Baviera Tom Brady e i Buccaneers affrontano i sorprendenti Seattle Seahawks. Molto interessante, in serata, la sfida tra i Buffalo Bills e i Minnesota Vikings, due tra le migliori squadre di questo inizio di stagione. Anche quest’anno sarà Dazn a trasmettere la stagione NFL, con cinque incontri ina ...

Touchdown.it

III: Guida tattica allaTitolo : The Playbook Vol. III Sottotitolo : Guida tattica allaISBN - 13 : 9798847651585 Autore : Alberto Cantù, Michele Serra Editore : pubblicazione ...... con i live di Ready to Rumble , e dal football americano, con gliTalks. La passione per il ... Attiva ora! MARTEDI 8 NOVEMBREore 18:00 Serie A 14a Giornata: Zona Serie A TIM (diretta ... NFL 2022, le quote e dove si gioca il Super Bowl Torna il Power Ranking di Radio Bonanza, quello che contiene più citazioni al mondo ed è sempre più frizzante!Per la terza volta in stagione i Raiders hanno perso dopo essere stati in vantaggio di almeno 17 punti, questa volta contro i Jaguars.