Next Gen ATP Finals 2022 | Francesco Passaro eroico | batte Matteo Arnaldi e i crampi in cinque set

Seconda giornata delleATP Finals. All'Allianz Cloud di Milano, Passaro vince un clamoroso derby battendo Arnaldi al 5° set e dopo due ore e 38' di lotta. Musetti scenderà in campo in serata (2° match dalle 19.30) ...Francesco Passaro batte Matteo Arnaldi in un derby a tinte azzurre e centra la prima vittoria alleATP Finals 2022 di Milano (cemento indoor) . Nel secondo incontro del Gruppo Verde , il tennista perugino s'impone con il punteggio di 4 - 3(7) 2 - 4 3 - 4(4) 4 - 3(4) 4 - 3(8) dopo 2h38 in ...Spettacolo all'Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals: Francesco Passaro annulla tre match point e supera l'amico Matteo Arnaldi nonostante i crampi. Entrambi hanno ancora chance di raggiungere le semifi ...Milano, 9 nov. (Adnkronos) - Francesco Passaro si è imposto su Matteo Arnaldi nel derby azzurro giocato per il Gruppo Verde delle Next Gen Atp Finals 2022 di Milano. Primo successo per Passaro ...