Mondiali 2022 | Sadio Mane rassicura | “Il mio infortunio non è grave”

(Di mercoledì 9 novembre 2022)tranquillizza il Senegal a poche settidal Mondiale in Qatar. “Nulla di particolarmente”, ha detto la stella della Nazionale che affronterà i padroni di casa del Qatar, Ecuador e Olanda. Secondo uno dei componenti dello staff tecnico del Bayern, Dino Toppmoeller, l’attaccante, uscito al 20° del primo tempo, non rischia di saltare la kermesse iridata dopo l’riportato ieri nella vittoria sul Werder Brema (6-1). Nagelsmann invece aspetta gli esami: “E’ una zona delicata, vediamo cosa diranno le radiografie, speriamo bene, ma non ho certezze”. SportFace.

... anche grazie al 'Taiwan policy act' , una iniziativa nata per rafforzare le capacità di ... Questi ultimi hanno supportato Taiwan come membro delle varie organizzazioni, quali OMS ed IPAC .... a molti miliardi, ma i nuovi proprietari, facenti parte della 'catena del lusso' non seppero continuare e, con la complicità di fatti storici, portarono la UNO PIU' al fallimento. La ...Il brasiliano, al quale è stato spesso accostato il georgiano del Napoli analizza prima di tutto l'incidenza dei mondiali sul campionato: "I calciatori in Qatar saranno meno stanchi rispetto ai ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...