TGLA7

- 'Il politicamente corretto è il collante culturale dei poteri forti del capitalismo americano. Trump ha ripreso la metamorfosi genetica e rappresenta un po' di più la classe operaia, e sta ...ottimo come sempre sulla elezioni diamericane. Bello Davenia sull'effetto Gige. Giordano su Gualrieri, che quando si parla di occupazione finalmente da un segno di vita. Tridico ... MidTerm, Rampini: 'Il denaro va più a sinistra che a destra, democratici sono l'establishment. Repubblicani la classe operaia' Code per votare in Delaware, migliaia di giovani in fila in Arizona. Nancy Pelosi: "Qualsiasi sara' il risultato del voto, i democratici lo rispetteranno". L'analisi di Federico Rampini SEGUI LA DIRET ...Code per votare in Delaware, migliaia di giovani in fila in Arizona. Nancy Pelosi: "Qualsiasi sara' il risultato del voto, i democratici lo rispetteranno". L'analisi di Federico Rampini SEGUI LA DIRET ...