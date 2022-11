L’annuncio social di Morandi | Go Gianni Go! Morandi nei palasport

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dopo la notizia del ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus,annuncia oggi il tour "GoGo!nei", la nuova avvincente corsa per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani, in partenza a marzo del prossimo anno. Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino: queste le prime città che si preparano ad accogliere, showman in grado di tenere alta, per l'intera durata dei suoi concerti, la carica di energia e il suo contagioso entusiasmo.Per il "GoGo!nei", prodotto da Trident Music, ...