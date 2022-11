Juve | Allegri in emergenza | Vlahovic | Chiesa e McKennie ko

Corriere dello Sport

Ma non per questo la società, edi conseguenza, riserverà loro un trattamento particolare: finora hanno contribuito alle sorti della squadra in misura minore rispetto a quanto auspicato ad ...proverà a recuperarlo in vista della gara contro la Lazio, l'ultima prima della sosta per il ... Allegri, i motivi per credere ancora nello scudetto della Juve Per la trasferta sul campo del Verona il tecnico bianconero sarà costretto a rinunciare a diversi titolari Emergenza punte per la Juventus. In vista della trasferta sul campo del Verona, valevole per ...Al Bentegodi i bianconeri cercano il quinto successo consecutivo in campionato. Due i dubbi per il tecnico: a centrocampo e in attacco ...