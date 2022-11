Invecchiare è bene | dice Più che togliere le rughe è meglio curare la pelle

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dopo la foto in Senza veli a 78 anni, Lauren Hutton fa il punto sulla cultura sull’in un’intervista al magazine Byrdie. Obiettivo: una nuova percezione di sé da maturi, cominciando a non usare più il termine anti-età. Lauren Hutton, icona beauty a quasi 80 anni Beauty icon leggendaria partita come fotomodella e approdata al cinema con American Gigolo, l’attrice (tra pochi giorni 79enne) arricchisce la sua carriera di 60 anni diventando ambassador del brand di skin-care StriVectin. Un ruolo non casuale, racconta nella recente intervista al magazine Byrdie, visto che è uno dei pochi marchi di bellezza rappresentati da donne mature. Leggi anche › Lauren Hutton, in Senza veli a 78 anni resta icona di bellezza Benvenuti ...

