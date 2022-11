Inter | per l’ultimo match del 2022 la grande sorpresa del club

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Prima della pausa, nell’ultima sfida casalinga, l’riserverà una sorpresa ai tifosi e concederà il meritato tributo all’ex L’è chiamata al riscatto dopo il passo falso di Torino contro la Juventus. I nerazzurri devono tentare di chiudere nel migliore dei modi prima della pausa per restare aggrappati al gruppo delle prime. La possibilità di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Assente a Lecce, poi con Psg e. Inizialmente si parlava di un piccolo affaticamento, poi è venuta a galla la realtà. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire ...Dalla Juventus al Milan, passandoe Napoli, nessuno può sentirsi al sicuro dagli assalti del Real Madrid sul ...Dopo la sconfitta nel derby d'Italia contro la Juventus, l'Inter vorrà sicuramente riprendersi i tre punti. Per farlo sfrutterà l'effetto San Siro anche se dovrà fare a meno di parte del tifo con la ...Faccia a faccia ad Appiano Gentile dopo la sconfitta dolora con la Juventus: il mister ha sottolineato cosa non è andato ...